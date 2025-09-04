Il Tempo escluso dalla conferenza M5S, Cerno: grazie Conte, finalmente una conferma

Tommaso Cerno 04 settembre 2025 a

Mi sento di ringraziare Giuseppe Conte, leader del M5S. Ieri una sua parlamentare ha impedito a una giornalista de Il Tempo, Giulia Sorrentino, autrice di un’inchiesta sui legami fra la sinistra italiana e gli uomini legati ad Hamas che operano nel nostro Paese, di partecipare a una conferenza stampa in Senato (e ripeto in Senato) sulla Flotilla in rotta verso Gaza, tanto cara agli ex grillini. La scusa è un accredito sbagliato, il solito dare la colpa alla burocrazia che tanto piace agli italiani. E per spiegarlo s’è scomodato proprio il leader 5S Conte.

Il Tempo escluso dalla conferenza su Flotilla perché indaga sulla sinistra e Hamas

Troppa grazia Sant’Antonio, se non fosse che le sue parole svelano la vera ragione della porta sbattuta in faccia a Giulia. Le risposte e i contenuti della conferenza stampa sono stati resi noti da agenzie e colleghi sui siti, dallo stesso M5S pochi minuti dopo. Quindi, visto che non credo che una mail non letta giustifichi la cacciata di un giornalista da una sede del Parlamento italiano, l’unica spiegazione è che avevano paura delle nostre domande. Una su tutte: è vero che i vostri big hanno legami politici con Hamas?