Salvini e Calderone alla "Piazza" di Ceglie Messapica

Diverse i rappresentanti del governo al laboratorio politico che si terrà dal 28 al 30 agosto in Puglia

La kermesse politica «La piazza - Il Bene comune» torna in Puglia, dal 28 al 30 agosto. Con la partecipazione di Affaritaliani, l’ottava edizione si preannuncia un laboratorio di idee a cielo aperto. Sul palco di Piazza del Plebiscito si alterneranno i protagonisti della politica italiana, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, del mondo economico e della società civile. Ad aprire i lavori sarà il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e la tre giorni sarà moderata dal Direttore di Affaritaliani, Marco Scotti, e dai giornalisti Paolo Mieli e Francesco Giorgino.

«Mai come quest’anno- ha spiegato Scotti- abbiamo protagonisti di governo, opposizione e diversi stakeholder: sarà un luogo di confronto su tutti i temi che popoleranno l’agenda politica d’autunno, con 50 ospiti». I temi più caldi? «Inevitabilmente la stretta attualità. Con Matteo Salvini si parlerà anche di Francia e di politica internazionale, che resta centrale. Poi la manovra economica e la legge di bilancio, con il nodo delle risorse». Con il ministro Calderone e il presidente dell’INPS, ci sarà una tavola rotonda dedicata al tema del lavoro: «La disoccupazione oggi è bassa- ha precisato Scotti- ma resta la sfida della precarietà e della sostenibilità delle pensioni». E nell’ultima giornata verranno affrontati i grandi temi internazionali, il PNRR e il futuro.