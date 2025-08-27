Manovra, la promessa di Salvini: sì a flat tax, pace fiscale e rottamazione delle cartelle
Ci saranno flat tax, pace fiscale e rottamazione delle cartelle "nella legge finanziaria del prossimo autunno" perché "questo si aspettano milioni di italiani e per questo come Lega abbiamo lavorato anche in questi giorni di agosto". A fare questa promessa è il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una intervista a ilSussidiario.net prima della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Circa le priorità per la seconda parte della legislatura per Salvini c'è "lavoro, lavoro e ancora lavoro. Ogni cantiere aperto, vede l'Italia più sicura e veloce, oltre a pagare stipendi a imprese e operai. E chiudere ovviamente alcune grandi riforme attese da tempo, cioè autonomia, premierato, giustizia”.
Prodi umilia Schlein: “Solo un innocuo venticello”. E spara a zero su von der Leyen
"Il Ponte sullo Stretto - ha proseguito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - è un tassello fondamentale del corridoio di collegamento tra il Mediterraneo e il Nord Europa, ed è una logica conseguenza degli investimenti straordinari che stiamo facendo nel Mezzogiorno. Parlo dell'alta velocità e capacità ferroviaria in esecuzione e in progettazione fra Salerno e Reggio Calabria, come fra Palermo e Messina, per esempio. I porti siciliani, calabresi, campani e pugliesi potranno fare concorrenza a quelli olandesi e tedeschi per le navi in arrivo da Suez. Si inquinerà di meno, si perderà meno tempo e, in Italia, si lavorerà di più”. "Non vedo l'ora di celebrare insieme a siciliani e calabresi la posa della prima pietra, a breve. Il Ponte sullo Stretto - ribadisce Salvini - è un'opera che incrementerà il Pil di tutto il Paese e coinvolgerà positivamente lavoratori e imprese di tutta Italia. Secondo lo studio indipendente di Open Economics ne beneficerà per prima la Lombardia, come regione più industrializzata”.
Casasco (Forza Italia), "Priorità sia la riduzione dell'aliquota Irpef per il ceto medio"