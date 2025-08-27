Manovra, la promessa di Salvini: sì a flat tax, pace fiscale e rottamazione delle cartelle

27 agosto 2025 a

a

a

Ci saranno flat tax, pace fiscale e rottamazione delle cartelle "nella legge finanziaria del prossimo autunno" perché "questo si aspettano milioni di italiani e per questo come Lega abbiamo lavorato anche in questi giorni di agosto". A fare questa promessa è il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una intervista a ilSussidiario.net prima della sua partecipazione al Meeting di Rimini. Circa le priorità per la seconda parte della legislatura per Salvini c'è "lavoro, lavoro e ancora lavoro. Ogni cantiere aperto, vede l'Italia più sicura e veloce, oltre a pagare stipendi a imprese e operai. E chiudere ovviamente alcune grandi riforme attese da tempo, cioè autonomia, premierato, giustizia”.

Prodi umilia Schlein: “Solo un innocuo venticello”. E spara a zero su von der Leyen

"Il Ponte sullo Stretto - ha proseguito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - è un tassello fondamentale del corridoio di collegamento tra il Mediterraneo e il Nord Europa, ed è una logica conseguenza degli investimenti straordinari che stiamo facendo nel Mezzogiorno. Parlo dell'alta velocità e capacità ferroviaria in esecuzione e in progettazione fra Salerno e Reggio Calabria, come fra Palermo e Messina, per esempio. I porti siciliani, calabresi, campani e pugliesi potranno fare concorrenza a quelli olandesi e tedeschi per le navi in arrivo da Suez. Si inquinerà di meno, si perderà meno tempo e, in Italia, si lavorerà di più”. "Non vedo l'ora di celebrare insieme a siciliani e calabresi la posa della prima pietra, a breve. Il Ponte sullo Stretto - ribadisce Salvini - è un'opera che incrementerà il Pil di tutto il Paese e coinvolgerà positivamente lavoratori e imprese di tutta Italia. Secondo lo studio indipendente di Open Economics ne beneficerà per prima la Lombardia, come regione più industrializzata”.