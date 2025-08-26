Giornata mondiale dei cani, l'intervento di Biancofiore: “Fatto molto per la tutela, ma resta altro da fare”

26 agosto 2025 a

Durante la giornata mondiale dei cani è arrivato l’intervento della senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Nm, UDC, Maie: "Con il governo Meloni e la maggioranza di centrodestra abbiamo fatto passi avanti storici, attesi da decenni, per la tutela di tutti gli animali. La legge entrata in vigore il primo luglio scorso, che finalmente attribuisce ai nostri amici animali la piena titolarità di diritti, considerandoli a tutti gli effetti esseri senzienti e non solo delle semplici cose, resa possibile dal precedente riconoscimento costituzionale, è stata una tappa decisiva e ci auguriamo che venga pienamente attuata. Molto importante è stata inoltre la decisione dell'Enac, che ancora una volta ringrazio, di consentire ai nostri amici animali di viaggiare sugli aerei accanto al loro padrone e non nei trasportini sotto ai sedili o peggio in stiva".

Giornata mondiale del cane: in Italia sono 8 milioni. I messaggi da La Russa a Brambilla e Salvini

"Molto è stato fatto quindi – aggiunge Biancofiore - ma abbiamo la consapevolezza che tanto altro c'è ancora da fare per proteggerli. Cani e gatti, in particolare, sono divenuti per un numero crescente di famiglie compagni inseparabili per una felice esistenza. Penso, ad esempio, all'inserimento degli animali nello stato di famiglia (esiste al Senato una mia proposta di testo unico sulle norme sugli animali anche a questo riguardo) che permetterebbe una maggiore tutela specie nei troppi casi di abbandono. Penso anche alla necessità di una più profonda diffusione tra la popolazione delle principali regole igienico-sanitarie da osservare per la salute e il benessere dei nostri amici. Intanto – conclude la senatrice - godiamoci la giornata mondiale che celebra i cani, che una volta adottati diventano amici fedeli e affettuosi davvero insostituibili per ognuno di noi".