Matteo Piantedosi condanna le minacce a Il Tempo e Libero: "Inaccettabili"

“Confido nelle attività di Indagine finalizzate all’individuazione degli autori delle minacce che sono state mosse contro giornalisti ed editore di "Libero" e "Il Tempo". Sono in campo tutte le possibili risorse per assicurarli alla giustizia. Le minacce ai giornalisti rappresentano un fenomeno oltremodo inaccettabile, tanto più se concretizzano la messa in discussione dei valori fondanti della nostra civiltà”. Lo dichiara il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.