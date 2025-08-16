Mollicone smaschera le bugie di Giuseppe Conte: "E' solo un pacifinto"

16 agosto 2025 a

"Con il vertice in Alaska e con l'incontro tra Trump, Giorgia Meloni e i leader europei, si inizia un percorso concreto verso una pace giusta per il popolo ucraino, solida e soprattutto duratura. Come ha detto il Presidente Meloni, la garanzia di sicurezza per altri futuri attacchi è un nodo cruciale. L'Italia, da questo punto di vista, si conferma essere ancora una volta capofila europea: per prima propose la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all'Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner Usa compresi". Così dichiara il deputato di Fratelli d'Italia e componente del gruppo interparlamentare Italia-Usa Federico Mollicone. "Ancora una volta, purtroppo, la reazione delle opposizioni al lavoro del Presidente Meloni - che ha riportato la Nazione a giocare un ruolo da protagonista sullo scenario internazionale - si dimostra essere all'insegna del campanilismo e dell'incoerenza", aggiunge.

"Il caldo di questi giorni, evidentemente, ha fatto dimenticare a 'Giuseppi' di quando era pronto a tutto per ottenere un riconoscimento politico da Trump o di quando incrementò le spese per il riarmo militare a 25 miliardi con ben 22 schemi di decreto ministeriale. Smetta di fare il 'pacifinto'. Mentre le opposizioni con la memoria corta restano prigioniere delle polemiche, il Governo Meloni - conclude Mollicone - continua a lavorare per garantire sicurezza e una pace duratura al popolo ucraino e a tutta l'Europa".