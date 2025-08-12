Turismo, Meloni inchioda Schlein con i numeri: "Chi ama l'Italia non la scredita"

12 agosto 2025 a

A tenere banco, in queste calde giornate di agosto, è la polemica montata ad arte dalla sinistra sul collasso del turismo e sulle spiagge deserte. Da giorni e con insistenza gli esponenti delle opposizioni insistono sulle responsabilità dell'esecutivo, accusato di distorcere la realtà e di nascondere il presunto crollo del mercato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, però, ha voluto rimettere insieme i pezzi e dimostrare il contrario. Con tanto di numeri. "Ritengo vergognoso che, pur di attaccare il Governo, certa opposizione diffonda notizie false, danneggiando l'immagine e gli interessi dell'Italia", ha scritto oggi su X.

Il discorso è virato sulla segretaria del Pd Elly Schlein, che non perde occasione per attaccare la premier. "Negli ultimi giorni, tra le diverse uscite, anche la segretaria del PD Elly Schlein ha lasciato intendere che il turismo italiano fosse in crisi. Peccato che, poche ore dopo la sua uscita, i dati ufficiali del Viminale - tratti dalla banca dati 'Alloggiati web' della Polizia di Stato - abbiano certificato l'esatto contrario, con arrivi in crescita e milioni di visitatori nelle nostre strutture ricettive". Una narrazione, quella offerta dagli esponenti di sinistra, che non sta in piedi e che sembra solamente un tentativo di mettere i bastoni tra le ruote alla maggioranza.

Con nettezza di parole e forte della verità dei dati, Meloni si è opposta "alle mistificazioni e alle falsità costruite a tavolino", ricordando a chi critica l'operato del governo da lei guidato che "chi ama davvero la propria Nazione non la scredita davanti al mondo per convenienza politica". Il post della premier si conclude con una promessa: "Noi continueremo a lavorare per renderla ogni giorno più forte, attrattiva e orgogliosa di sé", ha aggiunto.