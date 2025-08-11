Torrita di Siena, nuova follia woke: bimbi a scuola con i grembiuli multicolori. La Lega: "Basta ideologia"

11 agosto 2025 a

La cultura woke colpisce ancora e arriva a scuola. A dare fastidio, ora, sono i grembiuli indossati dagli alunni in classe. Al posto di quelli tradizionali a quadretti bianchi e rosa per le femmine e bianchi e blu per i maschi, il Comune di Torrita di Siena intende introdurre grembiuli multicolori (rosso, giallo e verde). La decisione riguarda i nuovi iscritti e ha già sollevato la polemica. Ha espresso forte scetticismo la Lega Siena. "Nella scuola dell'infanzia di Torrita, grembiuli multicolori al posto dei classici rosa ed azzurri per bimbe e bimbi. I bambini non si toccano: basta ideologia, torni la serenità", hanno tuonato Tiziana Nisini (Vice Segretario Regionale Lega Toscana), Filippo La Grassa (Commissario provinciale Lega Siena) e Pietro Ventura (Commissario sezione Lega alta Valdichiana).

Il problema, in effetti, è celato. Cambiare il colore di un grembiule non sarebbe un problema se dietro alla scelta non ci fosse un'ideologia folle che punta solamente a scardinare i sistemi che hanno sempre funzionato. "Dietro un apparente cambiamento estetico, si nasconde un chiaro messaggio ideologico, come si evince dalle dichiarazioni dell’Assessore all’Istruzione e Vicesindaco Natascia Volpi e dall’Assessore alle Pari Opportunità Fabiana Caroni, che parlano di 'uguaglianza' e 'superamento degli stereotipi di genere'", hanno sottolineato gli esponenti del Carroccio.

La Lega senese ha quindi ribadito "che i bambini debbano crescere in un ambiente sereno, lontano da imposizioni politiche" e che "le decisioni scolastiche devono essere condivise con le famiglie e gli organi collegiali". La scuola, dove i bambini fin da piccoli devono imparare le regole e conoscere il sapore della libertà dell'apprendimento, "deve restare un luogo neutro e votato alla normale didattica, dove contano educazione e rispetto, non l’ideologia ed un malcelato indottrinamento fin dalla tenera età", hanno chiosato piccati Nisini, La Grassa e Ventura.