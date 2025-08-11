Bambini alla Casa della Cultura musulmana di Milano con Hijazi, Sardone: "Ritirare l'autorizzazione"

Giulia Sorrentino 11 agosto 2025 a

a

a

Dopo lo scoop del Tempo sulla presenza di bambini in visita alla Moschea di Milano alla presenza di Suleiman Hijazi, l’uomo di cui ci stiamo occupando visti i suoi legami poco chiari con Hamas presente all’evento organizzato da Stefania Ascari per la presentazione del report di Francesca Albanese, ritratta in un selfie proprio con lui, ecco che a insorgere è la vice della Lega Silvia Sardone: «Il fatto che l'imam a cui il Comune di Milano ha concesso di realizzare la grande moschea cittadina, quella che dovrebbe sorgere in via Esterle, ospiti un personaggio del genere è abbastanza preoccupante. È questo l'islam con cui Pd e compagni dialogano? L'amministrazione ritiri subito le autorizzazioni per la costruzione del nuovo luogo di culto: Milano non ha bisogno di gente che inneggia ai terroristi di Hamas».

Italia col burqa: dalla scuola alla pallavolista. E c'è chi guida a volto coperto

Era il 21 giugno quando presso la Casa della Cultura Musulmana di Milano in Via Padova, che fa capo a Mahmoud Asfa, come si legge sulla loro pagina Facebook «i ragazzi dello scout milanesi visitano la Casa della Cultura Musulmana». Vediamo dei bambini piccoli seduti per terra, in alcuni momenti radunati in cerchio e, come testimonia il video postato sui loro profili, a intrattenerli è proprio Hijazi. Non è solo grave la “moda” per cui oramai si vogliono indottrinare bambini così piccoli a tutti i costi, ma è aberrante la mancanza di controllo su chi siano i soggetti che si interfacciano con i ragazzi.

Hijazi? Fa lezione di Corano ai bambini. Così mettono l'attivista palestinese in cattedra

A distanza di pochissimi giorni, esattamente il 10 giugno, vediamo che anche una scuola media si è recata nel medesimo posto. E che nel 2024, esattamente il 12 giugno, un'altra scuola italiana si è andata in visita presso quel centro islamico: dalle foto vediamo addirittura delle bambine piccole cui è stato fatto indossare il velo. Bambine che non hanno minimamente idea di cosa rappresenti l’hijab, uno dei tanti atti di sottomissione nei confronti della donna, il mezzo con cui manifestare al mondo, che la donna è meno importante dell'uomo.