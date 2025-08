Fondi europei e apicoltura, altra bufera per il Pd nelle Marche: indagato il consigliere regionale Minardi

02 agosto 2025 a

Nuovi sviluppi nell’indagine della Procura di Fermo sui fondi europei destinati all’agricoltura hanno portato alla luce un presunto sistema illecito da circa 300mila euro. Cinque le persone indagate a vario titolo per corruzione, indebita percezione di erogazioni pubbliche e malversazione ai danni dello Stato. Tra loro figura anche Renato Claudio Minardi, consigliere regionale del Partito Democratico e membro della seconda commissione consiliare con delega all’agricoltura. L’inchiesta, condotta dal Corpo forestale dei carabinieri di Ascoli Piceno, ha subito una forte accelerazione nell’ultimo mese grazie all’acquisizione di nuove documentazioni relative al Consorzio apicoltori della Valdaso, con sede a Fermo. Secondo fonti investigative, i documenti rafforzerebbero le accuse a carico degli indagati, tra cui il presidente del consorzio, il presidente facente funzione pro tempore e due tecnici amministratori.

Le indagini, riferisce Il Resto del Carlino, sarebbero partite da accertamenti sul presidente pro tempore del consorzio, residente ad Ascoli Piceno. Da lì sarebbero emersi elementi sospetti che hanno spinto gli investigatori a procedere anche con intercettazioni telefoniche. Gli inquirenti ritengono che, attraverso false dichiarazioni e omissioni, il consorzio avrebbe ottenuto fondi comunitari mai destinati alle attività per cui erano stati richiesti. Nel mirino anche il ruolo svolto da Minardi, subentrato in Consiglio regionale lo scorso 24 luglio al posto di Andrea Biancani. In passato coordinatore dei consorzi apistici marchigiani, incarico lasciato prima del ritorno in Regione, Minardi sarebbe stato coinvolto nella vicenda proprio in relazione alla sua funzione istituzionale nella commissione Agricoltura. L’indagine è ancora in corso e gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Dal canto suo, il consigliere respinge ogni accusa: «Non sono in alcun modo a conoscenza di fatti e/o procedimenti a mio carico – ha dichiarato – Mi riservo pertanto ogni azione a tutela della mia immagine e onorabilità».