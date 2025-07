Schlein da Rambo a Ponzio Pilato. Cerno: "Ecco perché Sala non si dimette"

21 luglio 2025

Inchiesta sull’urbanistica a Milano, l’affondo di Tommaso Cerno su Elly Schlein, Giuseppe Sala e il Pd: “Ecco perché il sindaco di Milano non si dimette”. Il direttore de Il Tempo analizza lo scandalo che sta scuotendo da giorni il capoluogo lombardo. “Sala non si dimette e l'assessore Tancredi sì - fa notare Tommaso Cerno - Perché uno se ne va e l’altro no? Dov’era Sala quando Tancredi faceva le cose per cui ha deciso di dimettersi? A Corvetto, in stazione centrale e in metropolitana non c’è. Pensavamo ci fosse almeno nella grande espansione di Milano ma non c’era neanche lì. Praticamente non c’è mai. Forse è per questo che non si dimette. O forse è per questo che si doveva dimettere proprio lui e non l’assessore Tancredi”.