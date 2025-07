Tajani accoglie Sorbara in Forza Italia, smentito il ritorno all'Union

21 luglio 2025 a

Dopo mesi di voci su un possibile ritorno all’Union Valdôtaine, Marco Sorbara sceglie di rilanciarsi con Forza Italia. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi, da Emily Rini, coordinatrice regionale del partito, che ha dato il benvenuto a Sorbara durante un incontro con Tajani.

Il ritorno sulla scena dell’ex assessore comunale di Aosta ed ex consigliere regionale avviene con un passaggio simbolicamente forte e politicamente significativo. “Oggi è un giorno speciale”, scrive Rini in una nota carica di emozione. “Marco Sorbara entra a far parte della nostra squadra, portando con sé una storia personale intensa, segnata da prove dure ma anche da una straordinaria resilienza.” Sorbara è stato coinvolto nell’inchiesta Geenna del 2019, che ipotizzava la presenza di una locale di ’ndrangheta in Valle d’Aosta e da cui è stato definitivamente assolto.

La scelta di Sorbara non è solo un ritorno alla politica attiva, ma anche un segnale di rilancio per Forza Italia in Valle d’Aosta. Con già tre consiglieri in Consiglio Valle e una crescente attenzione verso le dinamiche territoriali, il partito azzurro mira a rafforzare la propria presenza.