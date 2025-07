Sala al Consiglio: «Ho le mani pulite e sono motivato a fare il mio dovere». Si dimette Tancredi

21 luglio 2025 a





Nel pomeriggio di oggi, alle 16.36, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto in Consiglio comunale per la prima volta dopo le polemiche legate alla bufera urbanistica che ha investito l’amministrazione. Un intervento atteso, durante il quale il sindaco ha ammesso di aver valutato l’ipotesi di lasciare l’incarico.

“Ho pensato seriamente, e ne ho parlato tanto in famiglia, alla possibilità di non andare avanti”, ha detto rivolgendosi a consiglieri e consigliere. “È dal gennaio del 2009, da 16 anni, che ho dato professionalmente e umanamente tutto quello che ho a Milano”, ha proseguito, spiegando di aver trovato nuove motivazioni non per ambizione personale, ma per senso del dovere, citando una frase del padre: “Fai quello che vuoi nella vita, ma ricordati che io ti guarderò e vorrò essere certo che stai facendo il tuo dovere fino in fondo”. Il discorso si è concluso con queste parole: “Oggi sono più che mai motivato a fare il mio dovere fino in fondo con il vostro aiuto e a proseguire nell'incarico che i milanesi ci hanno democraticamente affidato”. L’aula ha accolto la conclusione con un applauso.

Dopo il sindaco ha preso la parola l’assessore alla Rigenerazione Urbana, che ha annunciato le proprie dimissioni. Visibilmente provato, ha spiegato di lasciare l’incarico con rammarico: “La mia coscienza è pulita”, ha dichiarato, sottolineando la delusione per non poter completare il lavoro avviato.

L’intervento del sindaco e le dimissioni dell’assessore arrivano in un momento delicato per l’amministrazione cittadina, chiamata a fare chiarezza e a gestire una fase politica complessa.