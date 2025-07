Pioggia di fondi dalle rosse Marche per due film fantasma: il caso irrompe nelle Regionali

13 luglio 2025 a

a

a

La Regione Marche e la partecipata Svim (ora Svem) hanno stanziato complessivamente quasi 460mila euro per due progetti audiovisivi legati al cantautore Ivan Graziani: un lungometraggio e un docufilm, entrambi intitolati "Cavalieri nel vento". Tuttavia, nessuno dei due film è mai stato completato o distribuito. La vicenda, finita in Parlamento con un’interrogazione del deputato Antonio Baldelli (FdI), solleva dubbi sulla gestione dei fondi pubblici, sulle sovrapposizioni tra i due progetti e sulla reale operatività della società produttrice, Vr Worlds. La Svem ha avviato un’azione legale per inadempienza, mentre la Regione cerca di recuperare i fondi. Il caso si intreccia anche con le dinamiche politiche regionali e tocca il Partito Democratico.

Il parlamentare, nel testo che è stato depositato alla Camera dei deputati, ripercorre un lungo elenco di atti amministrativi. "Cavalieri nel Vento", nel 2019, viene finanziato dalla Regione Marche per un importo di 260mila euro. La Regione, ai tempi, era governata dalla Giunta di Luca Ceriscioli, dem. Poi "in data 24 luglio 2019" anche la Svim (Sviluppo Marche, che oggi si chiama Svem) "integra il piano, inserendo un apporto economico di 200mila euro a favore di un progetto con lo stesso titolo". L'intervento viene "approvato dalla Giunta" regionale ma il Servizio Turismo della Regione "sottolinea a Svim la sovrapposizione" tra i due contributi. Insomma, due doppioni.

In ogni caso, sia il lungometraggio sia il film, a oggi, non sembrano essere mai stati completati o distribuiti, riporta il Giornale, e la vicenda si avviluppa in contenziosi legali e pretese economiche mentre il caso irrompe nella campagna elettorale per le Regionali.