Il Pd ospita chi vuole abolire la polizia, l'ira delle divise: "Propaganda antisistema"

A sinistra dopo il carcere vogliono abolire la polizia e le forze dell'ordine. Il progetto, se così si può chiamare, è promosso dall'evento "Police Abolition - Corso di base sull’abolizione della polizia" organizzato a Monza, un seminario del centro sociale Foa Boccaccio - lo stesso frequentato a suo tempo da Ilaria Salis - che in caso di maltempo si terrà al Circolo 1 del Partito Democratico... Già nei locali dei dem un corso per abolire la polizia (ma solo in caso di pioggia, altrimenti si svolgerà all'aperto...).

Nella presentazione del corso, scrive i Giornale, ci si interroga "a che serve tutta questa meticolosa militarizzazione del territorio, tutta questa sorveglianza dei comportamenti, tutta questa brutalità istituzionalizzata? (...) Perché la Polizia è così violenta nell’approccio con le classi subalterne? Perché è addestrata a considerarle il nemico" e via dicendo.

Sproloqui che fanno infuriare i poliziotti: "Il Pd faccia chiarezza: se offre i suoi circoli a chi “sogna” l’abolizione della Polizia, allora abbia il coraggio di fare anche il passo successivo chiedendo l’abolizione dello Stato", ha dichiarato Domenico Pianese, segretario generale del Sindacato di Polizia Coisp. "Questa è propaganda antisistema travestita da confronto culturale, ed è ancora più ignobile che ad accogliere tutto ciò sia un circolo intitolato a Massimo D’Antona, ucciso proprio da chi voleva sovvertire l’ordine democratico. È una vergogna storica e politica, e ci chiediamo se il segretario Schlein intende difendere questo scempio o preferisce far finta di nulla mentre il suo partito diventa il megafono di chi considera i poliziotti nemici da estinguere", tuona il sindacalista. A protestare anche Felice Romano, segretario del Siulp ("il malumore c’è tra i poliziotti non per questa iniziativa, ma perché ci si rende sempre più conto che in questo Paese si allontana sempre di più la cultura del rispetto di chi rappresenta lo Stato in tutte le sue articolazioni"), il Sap che punta il dito sull’odio contro le divise e l'FSP Polizia di Stato.