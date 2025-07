Carola Rackete, la capitana si dimette da eurodeputata "per spirito collettivo"

09 luglio 2025 a

L'eurodeputata ed ex capitana della Sea Watch, Carola Rackete, lascia il suo seggio al Parlamento europeo "per spirito collettivo". Lo annuncia il suo gruppo, The Left, porgendo "un sentito saluto all'eurodeputata di sinistra Carola Rackete, che annuncia oggi le sue dimissioni". "La mia candidatura e il mio mandato hanno sempre mirato a contribuire al rinnovamento del partito Die Linke, un processo che sta procedendo con successo - afferma Rackete in una dichiarazione -. Come persona attiva nei movimenti sociali, io e il mio team abbiamo discusso fin dall'inizio di come dare forma collettivamente al mandato e questo spirito collettivo si sta ora concretizzando attraverso le mie dimissioni. Ringrazio tutti gli elettori e in particolare tutti i membri del partito che hanno riposto in me la loro fiducia".

Il nome di Carola Rackete è noto per il suo passato da capitana della Sea Watch e per i suoi scontri con Matteo Salvini in merito alla gestione dei migranti nel Mediterraneo. "Dopo aver trascorso anni a salvare vite umane in mare con Sea Watch, era determinata a puntare i riflettori sulle questioni intrinsecamente interconnesse del cambiamento climatico, della giustizia globale e dell'impatto negativo delle politiche migratorie dell'UE. Eletta al Parlamento europeo per il partito tedesco Die Linke, ha continuato questa lotta nelle commissioni ENVI, ECON e AGRI, dove ha sostenuto la causa dell'azione per il clima e si è costantemente schierata a favore delle persone più colpite dagli impatti dell'inazione climatica", scrive The Left. Martin Schirdewan (Die Linke), aggiunge: "Carola è un'eroina per tantissime persone in tutta Europa e noi di The Left condividiamo profondamente questo sentimento". A succederle è Martin Günther (Linke), dal collegio del Brandeburgo, che commenta: "Continuerò la lotta di Carola per la giustizia climatica utilizzando le risorse del mio mandato".