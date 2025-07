Marco Rizzo a valanga: "Pur di tenere la poltrona...", chi soffia sulla guerra

08 luglio 2025 a

Uno scenario delicatissimo in cui non abbiamo scelta, dobbiamo fare il tifo per la pace. "Siamo in forte crisi, gli stessi Stati Uniti sono in crisi: sarà il dollaro la moneta con cui verrà informata l'economia nei prossimi anni oppure no? Quindi è chiaro che stiamo vivendo un passaggio molto pericoloso", osserva Marco Rizzo nel corso di 4 di sera estate, su Rete4. Il coordinatore di Democrazia Sovrana Popolare ammette che "dovremmo sperare che Trump vada davvero verso la pace e non verso la guerra, perché potrebbe essere che questo processo che è in atto si concluda con una guerra mondiale". Uno scenario agghiacciante, quello "delle bombe atomiche" in cui "è finita per tutti. Noi dobbiamo sperare che ci sia la pace".

Tuttavia, secondo Rizzo c'è un mondo trasversale che tira dalla parte della guerra. "Se riuscissimo a capire se Trump è condizionato dal vecchio, cioè da quello stato profondo di Kamala Harris, di Joe Biden, dei nostri burocrati tecnocrati europei...". Per il leader di SVP c'è chi vorrebbe "la guerra pur di restare sulle loro poltrone, sto parlando di Macron, della Von der Leyen, di Draghi, di Merz... L'Europa è molto debole, di fatto non esiste" e il mondo guarda e alle tattiche di Trump.