Trump attacca Putin: “Dice un sacco di str... ”. Sanzioni più dure e armi a Kiev

Ennesimo colpo di scena nella crisi ucraina: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una nuova inversione di marcia nella politica americana verso Kiev. Dopo aver sospeso nei giorni scorsi l'invio di armi all'Ucraina, nella serata di ieri Trump ha dichiarato che le forniture militari riprenderanno, giustificando la decisione con il diritto dell’Ucraina a difendersi. Ma la svolta più clamorosa riguarda le sue parole su Vladimir Putin: “Dice un sacco di str... Riceviamo solo sciocchezze da lui. È sempre molto gentile, ma alla fine questo non significa nulla”. Un attacco diretto e inusuale al presidente russo, che Trump aveva tentato fino a poche settimane fa di coinvolgere in trattative di pace.

Le dichiarazioni sono arrivate durante una riunione di Gabinetto alla Casa Bianca e fanno seguito a un attacco missilistico russo che ha colpito un ospedale pediatrico a Kiev, provocando 22 morti, tra cui due bambini. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato apertamente di crimine di guerra.

Nonostante il cambio di rotta, restano dubbi sulla reale capacità degli Stati Uniti di mantenere le nuove promesse. Il Pentagono, infatti, dispone di poche batterie Patriot da inviare e la scarsa disponibilità di munizioni preoccupa. Già nelle scorse settimane Trump aveva giustificato lo stop temporaneo agli aiuti militari citando proprio il calo delle scorte americane. La situazione è quindi tutt’altro che chiara: alle parole forti del presidente potrebbero non seguire azioni altrettanto concrete.

Nel frattempo, la situazione sul campo continua a peggiorare. La Russia ha annunciato la conquista del villaggio di Dachnoye, nella regione di Dnipropetrovsk, primo avanzamento territoriale dal febbraio 2022. L’Ucraina, dal canto suo, intensifica gli attacchi con i droni, costringendo Mosca a chiudere temporaneamente diversi aeroporti. La scorsa notte, Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa di Krasnodar, considerata “direttamente coinvolta nella guerra di aggressione”.

Il bilancio umano continua a salire drammaticamente: oltre 1.200 soldati ucraini sarebbero morti negli ultimi giorni e i bombardamenti russi colpiscono quotidianamente città e infrastrutture civili ucraine. Solo nell’ultima ondata di attacchi, Mosca ha lanciato 101 droni e quattro missili, causando almeno quattro morti e decine di feriti. L’Ucraina ha risposto con il lancio di 91 droni nella notte tra domenica e lunedì.

Sul fronte diplomatico, i tentativi di negoziato sono fermi. I due incontri tra le delegazioni di Mosca e Kiev in Turchia, il 16 maggio e il 2 giugno, non hanno portato a risultati concreti, e un terzo round non è nemmeno stato fissato. Trump, che a gennaio aveva cercato di avvicinarsi a Putin, si è detto “molto insoddisfatto” dopo una telefonata definita deludente: “Vuole continuare a uccidere, non va bene”, ha commentato a bordo dell’Air Force One. Per la prima volta, il presidente americano ha lasciato intendere che potrebbero arrivare nuove sanzioni contro Mosca, dopo mesi di cautela.

In Europa, intanto, la Commissione Ue sta valutando la creazione di un fondo da 100 miliardi di euro a sostegno di Kiev, mentre la Germania chiede un maggiore impegno della NATO per sostenere la resistenza ucraina. Le posizioni dei due contendenti restano inconciliabili: Putin chiede la cessione alla Russia dei territori annessi e il blocco definitivo dell’ingresso dell’Ucraina nella NATO, condizioni che Kiev e l’Occidente considerano inaccettabili. L’Ucraina, invece, chiede il ritiro totale delle truppe russe dai territori occupati, che attualmente rappresentano circa il 20% del suo territorio nazionale.