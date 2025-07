Foti smentisce lo “spopolamento irreversibile”: “È una calunnia, leggete il Piano”

02 luglio 2025 a

«Non ho mai detto “spopolamento irreversibile”, è una calunnia». Lo ha chiarito Tommaso Foti, ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, durante il convegno ANCI a L’Aquila. Il Piano per le aree interne, approvato all’unanimità da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, non contiene questa frase. Fa riferimento a due studi del Censis e del CNEL, con lo studioso CNEL – nominato dal Presidente della Repubblica – autore di quella tesi. «Ma il Piano è un inno alle aree interne, non una condanna», ha ribadito Foti invitando a leggere tutte le 196 pagine.

Il ministro ha poi spiegato che i fondi per i Comuni ci sono: dalla programmazione 2014-2020 sono stati stanziati 1,2 miliardi, con oltre 5.000 progetti per 700 milioni, ma spesi finora solo 450 milioni. «Siamo nel 2025 e quella programmazione non è ancora chiusa». Per il 2021-2027, le risorse ci sono, ma cambia l’impostazione: le Regioni avranno maggior responsabilità e per ogni area interna è stato designato un ente capofila responsabile del progetto, con un punto di riferimento stabile per monitorare l’avanzamento e gestire eventuali ritardi. I progetti si concentreranno su istruzione, salute, infrastrutture e trasporti, per rispondere alle esigenze reali delle aree interne, ha concluso Foti.