Prodi boccia Elly e Conte: "E i problemi della gente?". I referendum "non si capivano"

30 giugno 2025 a

a

a

A bocciare le battaglie sposate da Elly Schlein e Giuseppe Conte, questa volta, non è un esponente della maggioranza, ma un ex premier che è sempre appartenuto all'area politica di riferimento della segretaria del Pd e del leader del M5S. Romano Prodi, nel corso dell'incontro "Le crisi mondiali e l'Europa, intervista-dialogo tra Andrea Malaguti e Romano Prodi" a Torino, non ha usato giri di parole ed è andato dritto al cuore del problema che affligge la sinistra. "Non si occupa più dei problemi della gente", ha scandito pensando all'attuale opposizione. Definendosi "solo un riformista e un libero pensatore" e prendendo le distanze dai dem che oggi popolano il Nazareno, il fondatore de L'Ulivo ha espresso le sue perplessità in merito alle prossime elezioni e alla possibilità che Elly e Giuseppe costruiscano un'alternativa valida al centrodestra. "Non so chi vince, non so cosa faranno Conte e Schlein, non capisco più": sono le parole che il Professore ha fatto risuonare a mo' di rimbrotto.

No al terzo mandato ma piace agli italiani. Lo sfogo di De Luca e i "dementi del Pd"

L'ultima débâcle incassata dalla sinistra è stata quella dei cinque quesiti sul lavoro e sulla cittadinanza ed è lì che, secondo Prodi, bisogna leggere la mancanza di chiarezza dell'attuale sinistra. L'ex premier ne ha discusso senza esclusione di colpi: "Non si capivano le domande ed è stato un miracolo che abbiano votato 14 milioni di persone", ha affermato. Con l'ex presidente della Commissione Ue la discussione ha spaziato poi dall'operato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a quello della premier e leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Qui le dichiarazioni del fondatore de L'Ulivo sono state più prevedibili e sono state fatte sconfinare nel campo dell'attacco al governo e alla destra tutta. "Non si può dipendere in tutto dagli americani. Trump è un cinico autoritario per il quale il diritto non vale più", ha scandito Prodi. Quindi il fango sulla presidente del Consiglio, accusata di non parlare con i giornalisti: "Non fa neanche conferenze stampa, non spiega: ne fa più Putin!", ha aggiunto.