Scuola, bufera sul manuale di storia anti-Meloni che tira i ballo il fascismo

Il libro di testo per le scuole superiori *Trame del tempo, dal Novecento a oggi*, edito da Laterza, è finito al centro di una dura polemica politica. L’accusa, partita da Fratelli d’Italia, è quella di contenuti fortemente ideologici e faziosi contro il governo guidato da Giorgia Meloni.

Al centro della controversia c’è il terzo volume dell’edizione "rossa" dell’opera, adottato in diversi licei italiani da Torino a Napoli. Il testo, in alcuni passaggi, critica apertamente Fratelli d’Italia per il presunto legame con l’estrema destra, definisce il risultato elettorale del 2022 “impietoso” e accosta il partito di Giorgia Meloni al fascismo. Inoltre, il governo viene accusato di aver adottato misure “liberticide” e di portare avanti “piani di deportazione” nei confronti dei migranti.

Contro questi contenuti si è scagliata Augusta Montaruli, vicecapogruppo di FdI alla Camera, che ha chiesto l’intervento del Ministero dell’Istruzione e ha annunciato un’interrogazione parlamentare. “I testi faziosi non sono ammissibili, a maggior ragione nella scuola pubblica. Forme di denigrazione totale e falsità nei confronti del nostro partito, in particolare di Giorgia Meloni, come raccolte nel testo *Trame del tempo*, sono inaccettabili e nulla c’entrano con la libertà di espressione. Esiste piuttosto un tentativo di manipolare la verità e la storia al servizio di un’ideologia di sinistra”, ha dichiarato Montaruli.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, il volume contiene affermazioni non solo offensive, ma anche pericolose per la formazione critica degli studenti: “In particolare il testo in questione, adottato in alcuni licei torinesi, è un condensato di false notizie, offensivo e lesivo per chiunque voglia studiare la storia contemporanea, e purtroppo infarcito di odio, da cui dovremmo cercare di allontanare i nostri ragazzi”, ha aggiunto. “Oltre a riportare false informazioni e falsi fatti storici, il libro è il tentativo di deviare la libera opinione degli studenti. È gravissimo e chiediamo di fare luce sulla vicenda ed escludere questo testo dall’insegnamento.”

Montaruli ha poi annunciato iniziative concrete: “Chiedo al Ministero dell’Istruzione di assumere immediatamente provvedimenti per garantire la libertà degli studenti. A tal proposito ho depositato un’interrogazione: vogliamo verificare in quali altre scuole il testo è adottato e i ragazzi sono costretti a queste pagine vergognose. Denunciamo quindi questo fatto proprio per permettere una piena consapevolezza delle famiglie e dei ragazzi, per un’istruzione libera da condizionamenti fondati su ideologie di parte.”

Al momento, dalla casa editrice Laterza e dagli autori del volume non sono arrivate repliche ufficiali. La vicenda accende tuttavia un dibattito più ampio sul ruolo della scuola, sull’equilibrio dei contenuti didattici e sul confine tra libertà di insegnamento e propaganda politica.