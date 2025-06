Nuovo codice della strada, i numeri di un successo: giù incidenti, vittime e feriti

18 giugno 2025 a

“Nei primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice della strada fortemente voluto dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini i dati raccolti da Polizia Stradale e Carabinieri si confermano confortanti". Questo quanto fa sapere il Mit, "in pieno e consueto coordinamento con il Viminale" segnalando -8,7% di decessi (55 in meno, da 634 a 579), -5,6% di persone ferite (1.115 in meno, da 20.075 a 18.960).

In generale, il calo degli incidenti è del 4% (meno 1.423, da 35.209 a 33.786). I numeri prendono in considerazione il periodo dal 14 dicembre 2024 al 14 giugno 2025, confrontandoli con l'anno precedente. Dal punto di vista dei controlli, il Mit segnala che in sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo codice ci sono state 417.663 verifiche con etilometri o precursori, e i positivi sono stati rispettivamente l'1,83% per l'alcol e lo 0,25% per le droghe, "a riprova del fatto che le campagne di educazione stradale e di prevenzione stanno avendo effetti soddisfacenti".