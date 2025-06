Bettini sferza il Pd sulla separazione delle carriere

Lo stratega dem evidenzia come non sia «un totem, una battaglia ideologica»

Redazione 18 giugno 2025

La giustizia divide i progressisti. A sferzare il Partito Democratico, stavolta, è Goffredo Bettini. Nel giorno in cui la riforma Nordio arriva a Palazzo Madama, lo stratega dem, in un’intervista al Foglio, sottolinea come la separazione delle carriere non sia «un totem, una battaglia ideologica», ma piuttosto «un tentativo di avvicinarsi all’equità».

Lo scopo è quello di far capire ai suoi che, parlando di un potere, occorrano dei «contrappesi, delle cautele o meglio consapevolezza dei propri limiti». Chi pensa, dunque, di poter fare una guerra ai magistrati, opponendosi a ogni azione del governo inerente il tema, commette un errore.