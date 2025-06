Roma Pride, i video choc con le urla contro il carro ebraico: "Assassini e terroristi"

Aldo Rosati 16 giugno 2025 a

Lo stravolgimento della realtà. Sabato al Gay Pride organizzato a Roma l’associazione che ha sventolato bandiere Rainbow con al centro la stella di David (dal carro della Keshet Europe) ha subito insulti irripetibili. Un coro prolungato ed insistente di “Assassini” ( GUARDA IL VIDEO ),“Terroristi” ( GUARDA IL VIDEO ), scagliato dai manifestanti che accompagnavano il carro dell’Arci. Insomma un vero paradosso, Israele, che è l’unico Stato che accoglie i Gay Pride (era previsto venerdì a Tel Aviv, ma è stato sospeso per il conflitto con l’Iran) in Medio Oriente, viene contestato a Roma dai Lgbtq+ che inneggiano alla Palestina. E magari anche all’Iran. Paesi in cui i diritti delle persone omosessuali sono puniti con la pena di morte.

A difesa degli aggrediti è intervenuta Sinistra per Israele, il network di Emanuele Fiano e Aurelio Mancuso. “Anche l’anno scorso l’associazione Keshet, che rappresenta le persone lgbtq+ ebree, non poté partecipare per questioni di sicurezza al Roma Pride (e in altre città), perché gli organizzatori non garantirono la sicurezza”, scrivono in una nota. Solidarietà espressa anche dalla vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno: “Gli insulti sono inaccettabili e vanno condannati”. Per l’eurodeputata dem: “ È essenziale difendere il diritto di tutte le persone Lgbtqia+, ebree credenti e non solo, a partecipare a queste manifestazioni. Oggi più che mai, è necessario opporsi con fermezza a ogni forma di antisemitismo, ovunque si manifesti".