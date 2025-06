Roma Pride, il cartello sessista di Magi contro Meloni. FdI: solo odio e volgarità

14 giugno 2025 a

Un gioco di parole offensivo e sessista è apparso sul cartello che il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, ha mostrato dal carro di partito che ha sfilato oggi al Roma Pride. "Amica dei dicktators": è questa la scritta che è stata inserita sotto al volto di Giorgia Meloni truccata da pagliaccio. "Amica dei dittatori", leggerebbe qualcuno velocemente. Nulla di nuovo, se si considera che quotidianamente le opposizioni accusano Giorgia Meloni di essere responsabile della presunta virata autoritaria imposta al Paese. Peccato che, con un pizzico in più di attenzione, si vede bene come Magi e compagni abbiano voluto inserire nel cartello della vergogna la parola inglese "dick", che in italiano significa pene. Un'uscita sessista, quella del segretario di Più Europa, che stona con quanto la sinistra va predicando ogni giorno.

Un commento breve ed efficace è arrivato presto da Fratelli d'Italia: "Questo è il livello a cui si è ridotta l'opposizione in Italia: solo odio e volgarità. Noi siamo fieri di essere anni luce lontani da loro", si legge sul profilo ufficiale del partito guidato dalla premier. Nel post anche la foto di Magi che, sorridente, tiene in mano il cartello della vergogna. Una valanga di commenti sono spuntati in risposta: "Ci vorrebbe un Gay Pride ogni settimana per ricordare a tutti che personaggi sono questi di sinistra", "Sono vergognosi, quando non si hanno più parole si insulta", "Quelli che si vantano di essere tolleranti sono sempre quelli che non lo sono affatto", "Il pride gli dà alla testa: dimenticano che hanno appena presop una bella botta ai referendum", hanno digitato gli utenti su X.