Il futuro è ancora verde? Salvini sul Ponte sullo Stretto: Cgil unico sindacato che protesta per i posti di lavoro

“Quando c’è l’opera più grande dell’occidente da 13 miliardi e mezzo è chiaro che in due realtà, come Reggio Calabria e Messina, occorre vigilare al massimo e prevenire. Bisogna metterci tutta l’attenzione possibile perché coinvolgerà migliaia di aziende è chiaro che solleverà appetiti malsani”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervistato dal direttore Tommaso Cerno durante l’evento “Il futuro è ancora verde? A che punto è la transizione ecologica?”, organizzato da Il Tempo e in corso al museo dell’Ara Pacis, parlando del Ponte sullo Stretto.

Poi a proposito delle modifiche alla normativa antimafia ha spiegato: “La deroga è assolutamente restrittiva”. Sempre su questa infrastruttura e le relative proteste ha aggiunto: “Le migliaia di bandiere della Cgil contro il ponte? L’unico caso in cui un sindacato si è lamentato per la creazione di posti di lavoro”. Infine la tempistica: “Le azioni di cantiere ho chiesto che inizino entro l’estate”.

Il vicepremier e leader della Lega ha parlato anche di temi politici. "La manifestazione del 7 giugno del centrosinistra alla viglia del referendum sul Jobs act? Passerò il fine settimana all'estero con i miei figli. Spero che nessuno usi i morti di Gaza per spingere ad andare a votare", ha detto Salvini intervistato da Cerno.