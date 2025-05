Dimartedì, "di che partito è?". Silvia Salis gela Elly Schlein, imbarazzo totale

28 maggio 2025 a

"La mia, la nostra è una vittoria locale, che può portare a una riflessione a livello nazionale". Lo dice Silvia Salis, neo sindaca di Genova, ospite di DiMartedì, su La7. "Quando si leva alla destra la motivazione della divisione del campo progressista, la destra rimane senza forze, argomenti e con una classe dirigente, almeno sul territorio, inadeguata", aggiunge. In studio c'è anche Elly Schlein, segretaria del Pd, principale forza politica del centrosinistra.

Salis nuova sindaca di Genova “L'unità della coalizione ha convinto gli elettori”

Come noto Salis viene dal mondo dello sport essendo stata una famosa martellista. E così il cconduttore Giovannii Floris le cchiede: "Di che partito è?". La risposta davanti a Schlein provoca un cocente imbarazzo. "Ho votato non sempre gli stessi partiti dell'area progressista", risponde Salis con la leader dem che fa buon viso a gioco non favorevole: "Ma volete vedere la scheda elettorale? Può dire come voterà il referendum...". La neosindaca risponde che voterà cinque sì e afferma di aver votato negli anni tra gli altri iPd e Italia Viva.

"È un po' di tempo che riusciamo a mettere insieme le forze alternative alla destra con candidature credibili e un programma chiaro di quello che vogliamo fare insieme", ha detto Schlein, "cosa vuol dire candidatura credibile? Ha visto che straordinaria campagna di Silvia Salis? Dall'altra parte non avevano nessun argomento, e hanno fatto solo attacchi personali e sessisti sul suo aspetto. Invece lei è riuscita a parlare al cuore dei genovesi e mettere al centro i problemi concreti delle persone".