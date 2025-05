Elezioni comunali, Taranto verso il ballottaggio tra Bitetti e Lazzaro

26 maggio 2025 a

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai, alle elezioni comunali di Taranto è avanti con il 37-41% il candidato del centrosinistra Pietro Bitetti, sostenuto dal Pd, Avs, Per Bitetti sindaco, Demos, Unire Taranto, Con Bitetti, Democrazia Cristiana e Partito Liberal Democratico-Azione.

Elezioni Comunali, gli exit poll: centrosinistra avanti a Genova, Ravenna e Taranto

Il candidato di centrodestra Luca Lazzàro, sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Partito Liberale e Noi Moderati-Lazzàro sindaco è al 20-24% mentre Francesco Tacente, candidato di Taranto Popolare, Prima Taranto, Patto Popolare, Fortemente Liberi, Noi Taranto, Riformisti per Taranto-Socialisti, Udc-Evviva Taranto è al 19-23%. Annagrazia Angolano, candidata del Movimento Cinque Stelle e della lista Angolano sindaca, è al 9-13%. La copertura del campione è dell'80%.