Nino Benvenuti, minuto di silenzio in Senato. La Russa: "Grande campione nato in Istria"

Nino Benvenuti, il pugile campione olimpico scomparso il 20 maggio a 87 anni, è stato ricordato oggi nell'Aula del Senato e omaggiato con un minuto di silenzio e un lungo applauso. "Sento il dovere ma anche il sentimento vero di ricordare un grande campione che ha onorato l'Italia, un vero ambasciatore d'Italia nel mondo", ha detto per esordire il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sottolineando che il king del ring "è stato il primo sportivo che è riuscito a fare stare svegli gli italiani e non per la televisione, c'era soprattutto la radio, coinvolgendo sportivi e non sportivi" per un incontro di pugilato che si svolgeva in America.

Anche il Friuli Venezia Giulia ricorda Benvenuti come esule istriano: orgoglio e gratitudine

"È stato uno sportivo che ha vinto titoli mondiali", ha ricordato, "era nato in Istria e per tutta la vita si è portato il peso dell'esodo". "Aveva fatto un'incursione politica nella sua Trieste per amore dell'Italia, della sua terra. Credo che ricordare Benvenuti accomuni gli italiani di ogni parte e di ogni credo politico perché ha saputo anteporre il senso lealtà che lo sport gli dava", ha detto ancora La Russa. "Lo ricordiamo con grande affetto e personalmente con amicizia. Provai a suggerire di nominarlo senatore a vita quando aveva smesso di combattere. Ma se senatore a vita non è stato, penso che il fatto di ricordarlo al Senato gli farebbe piacere", ha aggiunto La Russa.