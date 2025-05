Teatro La Fenice, Brugnaro prova a mediare: “Inno? Pronto a pagare di tasca mia”

20 maggio 2025 a

a

a

Doveva essere un gesto simbolico, un tributo di alto valore culturale e istituzionale alla Festa della Repubblica. E invece rischia di trasformarsi in un caso spinoso, carico di interrogativi: cosa è andato storto nella proposta di registrare l'Inno d'Italia con l'Orchestra e il Coro del Teatro La Fenice tra Piazza San Marco e Palazzo Ducale, nel cuore iconico di Venezia? L'idea - promossa dal'Anfols, l'Associazione Nazionale delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche, e accolta dal Ministero della Cultura, che avrebbe stanziato 40mila euro per realizzare e trasmettere su RaiUno, subito dopo il Tg1 delle 20 il contributo musicale il 2 giugno - sembrava destinata a nobilitare il patrimonio operistico italiano. Ma l'entusiasmante proposta si è presto scontrata con una realtà più complessa, come emerge da una ricostruzione dei fatti, secondo quanto più fonti hanno riferito all'Adnkronos. Alla richiesta di partecipazione, i sindacati locali della Fenice avrebbero presentato una richiesta economica intorno ai 44.000 euro, più 10.000 circa di spese per la Fondazione relative soprattutto alla logistica. Essendo le maestranze della Fenice già stipendiate dalla Fondazione, la richiesta sarebbe stata per indennità extracontrattuali dei lavoratori. La cifra totale sarebbe stata considerata da alcuni, anche all'interno della stessa Fondazione, fuori scala rispetto a quanto avrebbero chiesto altre prestigiose orchestre italiane o internazionali.

Venezia dice all'inno d'Italia? La Fenice fa esplodere il caso

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, entrando al Teatro La Fenice per la giornata conclusiva del Festival delle Regioni, ha evidenziato di essersi impegnato il prima persona per trovare una soluzione sul cachet aggiuntivo: “Mi spiace moltissimo, oggi cercherò di mettere pace e trovare una soluzione perché cerco di capire le ragioni di entrambi. Avevo pensato di utilizzare un pezzettino del mio fondo per mettere quella parte che mancava, perché è anche vero che i lavoratori vogliono essere pagati e il ruolo del sindacato è questo – ha proseguito il primo cittadino veneto – devo vedere se le norme mi consentono di mettere i soldi del mio stipendio che oggi ho su un fondo di solidarietà".