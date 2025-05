Puglia, curriculum taroccato per il posto in Aeroporti: altra bufera sulla moglie del consigliere Pd

20 maggio 2025 a

Non solo il concorso "sospetto", ma pure il curriculum taroccato. Si arricchisce di novità il caso esploso sulla selezione per un posto in Aeroporti Puglia. "La dottoressa Carmela Fiorella non ha mai ricoperto l’incarico di coordinatrice scientifica del master in Human Resources della Lum School of Management", si legge in una nota dell’università di Casamassima riportata dal Corriere del mezzogiorno che ripercorre la vicenda che vede al centro la moglie di Filippo Caracciolo, consigliere regionale del Partito democratico, già capogruppo. L'Ateneo smentisce quanto riportato nel Cv della concorrente che ha pure vinto il concorso, essendo l'unica candidata per il posto di responsabile delle risorse umane nella società controllata dalla Regione Puglia, con un contratto da 80 mila euro all’anno.

Al concorso c'è solo la moglie del consigliere Pd, bufera il Puglia: la denuncia

È solo l'ultima delle circostanze che hanno spinto la donna a rinunciare all'incarico dopo la bufera politica e mediatica del caso. La più clamorosa è la contraffazione della pergamena di laurea con un programma di laurea, come riporta sempre il Corriere del Mezzogiorno. Il bando infatti consentiva la partecipazione a chi possedesse i titoli di due facoltà: Economia e Management o Giurisprudenza. La moglie del politico Pd però aveva una laurea in Scienze dell’amministrazione. Scoppiato il caso si è dimessa scusandosi per l'accaduto e assumendosene le responsabilità, spiegando che era stata "accecata dall’ambizione di poter ricoprire un ruolo professionale che ritenevo potesse coronare il mio percorso di studi e la mia esperienza di lavoro nel campo delle risorse umane". Sul caso la procura di Bari ha aperto un’inchiesta, anche per capire il motivo delle mancate verifiche sui titoli della candidata.