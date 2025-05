Terzo mandato, Lollobrigida chiede un chiarimento politico: “Nessun problema, apriamo un dibattito”

20 maggio 2025 a

"Nessun problema nella maggioranza" e disponibilità ad "aprire un dibattito sul terzo mandato" anche con le opposizioni. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, in un’intervista a La Stampa, interviene sulla spaccatura emersa in Consiglio dei ministri sulla questione del terzo mandato per i governatori, in particolare dopo la decisione del Governo di impugnare la legge trentina che prevede la possibilità di una terza candidatura. "Credo sia necessario coinvolgere le opposizioni quando si parla di regole ed è utile capire che ne pensano. Possono dare un contributo", afferma il ministro, ribadendo l'apertura al confronto.

Quanto alla posizione di Fratelli d’Italia, Lollobrigida precisa: "Non abbiamo mai avuto posizioni pregiudiziali. L'esito di questa discussione quindi non è scontato, glielo assicuro. Crediamo solo che gli enti locali non possano decidere ognuno per conto proprio". Il punto centrale, secondo il ministro, è la necessità di uniformare le regole: "Oggi deve esserci un chiarimento politico, in modo che il governo possa definire delle regole per la partecipazione alle elezioni che siano uguali per tutti, su tutto il territorio nazionale".

Infine, sulla posizione della Lega, che in Consiglio dei ministri si è espressa contro l'impugnazione della legge trentina, Lollobrigida stempera i toni: "Matteo Salvini ha già chiarito che si tratta di una questione locale e io condivido il suo approccio. È legittimo essere in disaccordo, perché non è una questione politica e non è nel programma di governo, ma finisce lì".