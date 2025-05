Il Tempo, la denuncia al Parlamento europeo: "Il fascismo in Italia è quello della sinistra"

Pietro De Leo 15 maggio 2025 a

Alla fine, il saggio sostanziale sulla libertà di stampa si è svolto nella conferenza stampa di ieri dopo la seduta del "Gruppo di monitoraggio sullo stato di diritto" della commissione Libe del Parlamento europeo. Quella conferenza stampa in cui il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, Manuela Biancospino dell’associazione Giornaliste Italiane e Jacopo Coghe di Pro vita & Famiglia hanno potuto parlare. Finalmente, aggiungiamo. Riassunto della puntata precedente: la Commissione Libe dell’Europarlamento, dovendo svolgere una seduta sullo stato di diritto e la libertà di stampa in Italia, ha ammesso per essere auditi, sul piano del giornalismo, nomi come Sigfrido Ranucci e Francesco Cancellato. In ambito dei diritti, associazioni Lgbt+ e trans. Respinto, invece, il direttore del Tempo Tommaso Cerno, proposto da Fratelli d’Italia, più i rappresentanti di Giornaliste Italiane e Pro Vita. La conferenza stampa a Bruxelles era dunque per marcare, legittimamente, l’enormità di quanto accaduto.

Cerno escluso dall'Ue, sdegno dell'Unirai: "Censura grave, incivile e vergognosa"

«Si è verificato uno sbilanciamento piuttosto evidente a sinistra», ha affermato Nicola Procaccini, co presidente del gruppo ECR ed esponente di Fratelli d’Italia. Procaccini lamenta giustamente le esclusioni: «Poteva essere un’occasione sicuramente favorevole per ascoltare punti di vista diversi. Purtroppo è stato impossibile. Ne prendiamo atto». La parola passa poi al direttore del Tempo Tommaso Cerno: «Sono contento di essere qui - ironizza perché intanto ho rivisto il Parlamento europeo, che se fosse governato com’è arredato sarebbe al top!». Poi entra nel merito delle cose. «In Italia parlano sempre di fascismo e io, guardandomi intorno, essendo italiano da 50 anni e giornalista da più di 30, non lo vedevo. E pensavo: vuoi vedere che se lo inventano? Ora ho capito dove lo vedono. Ce l’hanno in casa, al Nazareno, nella sede delle sinistre, nei programmi di sinistra della Rai. È lì che c’è. Secondo la loro equazione, io non potrei parlare». E prosegue, il direttore del Tempo: «Sono omosessuale dichiarato da quando ho 11 anni, faccio il gay pride da quando Zan (Alessandro, deputato Pd impegnato nelle cause Lgbt n.d.r) non faceva ancora politica. Ho diretto L’Espresso, che è stato un giornale considerato della sinistra italiana; oggi dirigo un giornale libero come il Tempo, ma se tu non rispondi alla sinistra, non puoi più parlare». E sottolinea che «se libertà di pensiero è dire quello che dicono Elly Schlein o Nicola Fratoianni, non è libertà di pensiero».

Il Tempo censurato dall'Ue, Cerno: "Il fascismo oggi è rosso e sta a sinistra"

Sul principio generale, Cerno osserva: «Con Coghe siamo sempre stati su posizioni opposte, ma sono onorato di essere qui, oggi, a difendere anche la sua libertà di pensiero». Constatazione raccolta dal Presidente di ProVita: «La differenza delle nostre posizioni rende ancor più forte il nostro messaggio. Quanto accaduto, però, purtroppo non ci stupisce». Il tema centrale è, appunto, la continua accusa alla violazione della libertà di stampa nel nostro Paese, in modo strumentale. Procaccini ancora in conferenza stampa ha osservato: «Cancellato ha insistito sul suo essere vittima di spionaggio», mentre «Ranucci ha affermato che si tratta del momento più basso in 35 anni per la libertà di stampa in Italia». Tuttavia, «nell’indice della libertà di stampa ci sono nove posizioni in vantaggio del Governo Meloni su quello Draghi». Manuela Biancospino dell’Associazione Giornaliste italiane, dal suo canto ha detto: «La commissione Libe, visto il trattamento che ci ha riservato, ha dimostrato di non avere concezione della libertà. La nostra esclusione è un atteggiamento offensivo per tutte le donne». L’eurodeputato Alessandro Ciriani ha posto il dito sulla contraddizione: «Se una commissione avesse davvero a cuore il tema del pluralismo, dovrebbe allora preservare la differenza di sensibilità e di posizioni».