Islamizzazione, l'allarme della Cisint: "La sinistra è complice dei gruppi islamici"

Giulia Sorrentino 12 maggio 2025 a

a

a

«Serve accendere un faro sulle zone griglie in cui i centri islamici si muovono: troppo spesso si nascondono episodi di illegalità e irregolarità e operano al di fuori di ogni regola e di alcuna garanzia. Per non parlare dei problemi di sicurezza, ordine pubblico e dell’impatto urbanistico nei quartieri. La sinistra e il Pd sono complici dell’atteggiamento sovversivo di alcuni gruppi islamici fondamentalisti, che supportano al solo fine di racimolare qualche voto in più». È questo il commento dell’europarlamentare Anna Maria Cisint dopo che a Paderno Dugnano (Milano) è stato ceduto il tempio dei Testimoni di Geova a un’associazione islamica. Il punto è che quello che rischia Paderno non è diverso da quanto avviene a Padova, Mestre, a Monfalcone o in altre realtà.

Il Pd però sottolinea che non ci sono irregolarità, perché il passaggio è avvenuto da una struttura già adibita a luogo di culto.

«La situazione è molto differente e mette in luce con tutta evidenze uno dei nodi fondamentali del processo di islamizzazione. Tra il nostro Stato e la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, infatti, già nel 1999 è stata stipulata l'intesa prevista ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, poi nel 2007.

In quell’intesa, si impegnano ad attenersi a ciò che non contrasta con l'ordinamento giuridico, che viene quindi formalmente riconosciuto. Questo documento è fondamentale perché regola la vita di questo movimento religioso secondo i canoni del nostro Stato, compresi il matrimonio, le festività, il regime tributario. Nel caso dell’Islam, non c’è niente del genere. Se questa religione non vuole disciplinare le loro regole di comportamento, luoghi di preghiera e finanze è perché considerano come un grave reato la rinuncia ai principi stabiliti dalla fede coranica».

Ma, a differenza delle nostre società, l’Islam si fonda sulla sovranità di Allah.

«Ma le nostre leggi nei settori cruciali prevedono comportamenti contrari rispetto a quelli praticati dai musulmani, dalla sopraffazione delle donne fino alla poligamia».

La stessa comunità islamica anni prima aveva predicato in un luogo abusivo, per poi essere sgomberati dal Comune dopo diverso tempo.

«Sì, questo è il loro metodo: si insediano in attività commerciali dismesse con la scusa dell’associazione o, come in questo caso, in scantinati e realizzano la loro moschea irregolare in barba ad ogni regola e creando forti disagi ai residenti, che troppo spesso si trovano ostaggi a casa propria. Un islamismo strisciate che silenziosamente si insinua nelle nostre città, senza regole e troppo spesso senza controlli, in nome di un politamente corretto della sinistra, che si volta dall’altra parte. Le amministrazioni comunali devono avere la responsabilità di intervenire, altrimenti sono complici o conniventi di queste illegalità».



Dove sono stati trovati i finanziamenti per quest’operazione?

«Ad oggi ancora non vi è un obbligo di trasparenza rispetto alla provenienza dei fondi delle comunità islamiche. Spesso questi derivano da operazioni poco chiare. Non c’è solo il pizzo islamico, la tassa sistematica pretesa dagli Imam dalle comunità musulmane ai lavoratori delle ditte controllate da musulmani, ciò che preoccupano sono i finanziamenti che provengono dai Paesi islamici più integralisti e radicali perché in questo modo ne possono influenzare le predicazioni».



Come intendete procedere?

«Sono aperta a raccogliere tutte le segnalazioni che mi arrivano da tutte le città e regioni d’Italia perché sempre più i cittadini rifiutano le logiche della sottomissione. Caso per caso vanno affrontati i problemi che il proliferare di centri e mosche alimenta. La capacità di recuperare ingenti e dubbie risorse è parte della forza delle comunità straniere che attraverso tali metodi riescono ad infiltrarsi nelle nostre realtà e controllare pezzi di città senza passare da democratiche elezioni, dove verrebbero sonoramente bocciati».