Ue, Pedullà (M5S) e l'assurdo attacco sul riarmo: "Tagliano scuole e ospedali per finanziare le armi"

L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Gaetano Pedullà, intervenuto a Radio Cusano Campus nel corso della trasmissione Greenwich, si è scagliato contro i piani del governo italiano guidato da Giorgia Meloni e contro l’Ue: “Mentre si raschiano i fondi da ogni capitolo di spesa sociale per finanziare il riarmo europeo, si parla ancora di Ponte sullo Stretto come se fosse una priorità nazionale. È una follia senza permessi, senza autorizzazioni, e senza senso. Il progetto del Ponte sullo Stretto è il simbolo di una politica che dirotta risorse fondamentali, come i fondi di coesione europea, verso l’industria bellica, mettendo a rischio l’equilibrio e lo sviluppo dei territori più fragili del Paese”.

“L’UE ha deciso di investire 800 miliardi di euro per il riarmo, più di quanto è stato speso per uscire dalla pandemia. Questi fondi – ha proseguito il grillino nell’invettiva - verranno sottratti a settori come formazione professionale, sanità e istruzione”. Pedullà ha poi approfondito le carenze infrastrutturali nel Sud Italia: “In Sicilia manca l’acqua, la Calabria ha strade da terzo mondo, e il governo vuole nascondere tutto sotto il tappeto della propaganda chiamata ‘Ponte sullo Stretto’”.