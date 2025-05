Meloni "ha restituito centralità all'Italia": l'elogio della senatrice Biancofiore

07 maggio 2025 a

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha restituito all’Italia centralità e protagonismo sullo scacchiere mondiale, come ha confermato ieri anche il ceo di Banca Intesa, dimostrando, come ho già avuto modo di dire, di essere l’unico leader lucido d’Europa”. Lo ha scandito in Aula, durante il premier time, la senatrice Michaela Biancofiore. "Non ripeterò - ha continuato - tutte le azioni del governo che fanno considerare l’Italia ‘ponte dell’Occidente’, mi limito a ricordare le ultime: il vertice del G7 con la partecipazione per la prima volta di un papa, il compianto Francesco, la storica foto a San Pietro della riappacificazione di Trump e Zelensky, il successo del recente incontro a Washington con il presidente Usa e la conseguente sospensione dei dazi all’Ue che stava vivendo un vero shock".

"Lei – ha osservato la senatrice rivolgendosi alla premier - non è solo riuscita a capovolgere la vecchia narrazione sull’Italia all’estero ma con il lancio del ‘Make west great again’ ha ricordato al mondo intero che l’Occidente non è un mero luogo geografico ma un sistema di valori spirituali, politici, culturali e di civiltà non negoziabili e non scontati. E non posso non sottolineare che lei è considerata unanimemente un interlocutore affidabile degli Usa ma non succube mantenendo una linea ferma su questioni cruciali come il sostegno all’Ucraina e l’appartenenza dell’Italia al fronte europeo".

Da tenere in considerazione, secondo Biancofiore, anche il Columbus day ripristinato da Trump "come frutto dell’amicizia tra Italia e Usa. Lei presidente, inoltre, ha il merito di aver capito e spiegato ai colleghi europei che l’Ue è il partner economico più rilevante per gli Usa, è la logica del fronte compatto tra democrazie industrializzate che può contenere l’espansionismo cinese e ridurre la dipendenza dalle sue catene di fornitura", ha affermato. "Insomma – ha concluso la senatrice - a lei sembra essere stato affidato il ruolo di pontiere tra le due sponde dell’atlantico, è un grande onore e un grande onere. D’altronde investire sulla politica estera significa investire sull’Italia".