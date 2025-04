Funerali Francesco, la premier Meloni annulla la trasferta in Asia

22 aprile 2025 a

A quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, la trasferta del premier Giorgia Meloni, in Asia è stata annullata e verrà riprogrammata nelle prossime settimane. La premier venerdì 25 e sabato 26 era attesa per due visite ufficiali, rispettivamente, nella Repubblica dell'Uzbekistan, a Samarcanda, e poi nella Repubblica del Kazakistan, dove domenica 27, ad Astana, era in programma il vertice Italia-Asia centrale con Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.