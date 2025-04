Sondaggio Mentana, FdI tiene il 30%. Spostamenti a sinistra: Conte guadagna su Schlein

14 aprile 2025 a

Il partito di Giorgia Meloni tiene la soglia psicologica del 30 per cento, quello di Elly Schlein scivola al 22. Nel consueto appuntamento settimanale con i sondaggi politici di SWG per il Tg La7, arrivano i dati aggiornati al 14 aprile 2025, che fotografano un quadro di sostanziale stabilità, ma non privo di piccoli movimenti interessanti. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni rimane saldamente in testa, anche se registra una lieve flessione: il partito si attesta al 30,0%, in calo di 0,2 punti rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. Il Partito Democratico invece scende al 22% (-0,3). Torna a guadagnare consensi il Movimento 5 Stelle, che sale di 0,3 punti e si porta al 12,5%, segnando una piccola ma significativa ripresa.

Tra le forze del centrodestra, Forza Italia perde uno 0,1, fermandosi all'8,8%, mentre la Lega resta stabile all'8,7%. Verdi e Sinistra guadagnano leggermente, salendo al 6,4% (+0,2). Nel campo centrista, Azione accusa un lieve calo, scendendo al 3,6% (-0,2), mentre Italia Viva guadagna uno 0,2, arrivando al 2,7%. Segue +Europa che migliora leggermente, dal 1,8% al 1,9%. Stabile Sud chiama Nord di Cateno De Luca all’1,0%, mentre le Altre Liste restano ferme al 2,4%.

Tra le domande porte agli intervistati anche cosa pensano gli elettori dell'ipotesi del terzo mandato per i Presidenti di Regione che ne hanno già fatti due. Per il 27% del totale degli elettori italiani il terzo mandato dovrebbe essere consentito, per il 46% deve essere vietato, il restante 27% risponde di non sapere. Nello specifico: per il 43% degli elettori di maggioranza il terzo mandato dovrebbe essere consentito, per il 34% deve essere vietato, il 23% risponde di non sapere. Per gli elettori delle opposizioni cambiano drasticamente le percentuali: il 25% è favorevole, il 62% è contrario.