Prodi-Orefici, il commento choc del consigliere Pd: "Calcio negli stinchi"

30 marzo 2025 a

a

a

Ennesima figuraccia a sinistra. "Non doveva tirarle i capelli, doveva darle un calcio ben assestato negli stinchi": è questo il commento choc del consigliere Pd Angelo Dieni sul caso Romano Prodi. "Invece una cretina che pensa di mettere in difficoltà un uomo come Prodi con una domandina scema, sperando che non conoscesse un documento così importante, come la classifichiamo?", ha chiesto via social alludendo al Manifesto di Ventotene e all'interrogativo posto dalla giornalista Lavina Orefici alla quale il Professore ha replicato in maniera sgarbata e tirandole una ciocca di capelli. A rilanciare le parole verognose è Fratelli d'Italia. "Il commento è di un consigliere comunale del Pd. È ufficiale: oltre a essere ipocriti, predicano pure la violenza. Partito Democratico, siamo all'ennesima brutta figura", si legge sul profilo del partito di cui Giorgia Meloni è leader.