Torino, Giachino lancia la campagna “Sì Tav” davanti al centro sociale Askatasuna

Mattinata di tensione in corso Regina Margherita, a Torino. Un gruppo del comitato "Sì Tav - Sì Lavoro" ha organizzato un flash mob davanti alla sede del centro sociale Askatasuna. L'iniziativa, nata come un presidio simbolico con striscioni e volantini, è sfociata presto in una serie di insulti e provocazioni tra i manifestanti e alcuni attivisti del centro sociale. Mino Giachino, promotore del comitato, ha raccontato: "Eravamo in sei, pacifici. Ma a un certo punto alcuni attivisti del centro sociale si sono avvicinati e hanno iniziato a insultarci". Lo riportano i siti de La Voce e Il Torinese.

La Digos, presente sul posto, ha monitorato la situazione per evitare scontri fisici. Fortunatamente, non ci sono stati feriti né denunce, ma l'atmosfera è rimasta tesa per diversi minuti. L'iniziativa del comitato segna l'inizio di una nuova campagna di sensibilizzazione a favore della Torino-Lione. "Saremo ovunque, anche in Valle di Susa", ha promesso Giachino. "I ritardi sulla Tav ci costeranno carissimi. Pagheranno tutti, tranne i militanti dei centri sociali". La scelta del luogo per il flash mob ha riacceso la rivalità tra i sostenitori e gli oppositori della Tav. Due fronti, questi, che da anni si scontrano in Piemonte.