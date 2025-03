Governo, telefonata tra Salvini e Vance: vicepremier verso la missione negli Usa

21 marzo 2025 a

Quindici minuti di telefonata. Al centro del colloquio, definito estremamente cordiale e concreto, tra il vicepremier e ministro Matteo Salvini e il vicepresidente Usa J.D. Vance, le opportunità di cooperazione bilaterali con Salvini che ha anticipato la volontà di una missione negli Usa con imprese e investitori. Obiettivo: rafforzare la partnership tra Roma e Washington. A questo proposito - fa sapere sempre la Lega - Salvini ha evidenziato le eccellenze italiane anche nel campo delle infrastrutture stradali e ferroviarie e ha riconosciuto l’eccellenza americana nel campo della connessione satellitare. Tra gli altri argomenti, il totale accordo per arrivare a una pace duratura in Ucraina. Salvini ha anche ribadito il comune impegno per contrastare l’immigrazione illegale e l’importanza del Made in Italy nel mondo. In un clima - si ribadisce - di grande sintonia, con i due che si sono ripromessi di restare in contatto, Salvini ha invitato Vance alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

"Ho avuto oggi l’onore e il piacere di parlare al telefono con il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance - scrive Salvini su Facebook - È stata l’occasione per ribadire la solida amicizia e cooperazione tra i nostri due Paesi. È mia intenzione organizzare una missione negli Usa con imprese e investitori italiani, perché abbiamo eccellenze (anche nel campo delle infrastrutture) che il mondo ci invidia. Allo stesso tempo, ho elogiato le grandi capacità americane in campi decisivi come quello della comunicazione satellitare. Con Vance totale condivisione di obiettivi cruciali come pace in Ucraina, controllo dei confini, difesa dei nostri valori. Aspetto il Vicepresidente alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che sono certo saranno una straordinaria occasione di promozione internazionale per l’Italia".

"Oggi ho avuto una bella telefonata con il mio amico vice premier Matteo Salvini e l’ho ringraziato per il caloroso benvenuto riservato a Usha in Italia in occasione delle Olimpiadi Speciali di Torino", ha scritto su X il vice presidente degli Stati Uniti in un riferimento alla visita nei giorni scorsi di sua moglie. "Non vedo l’ora di visitare anch’io presto l’Italia!", aggiunge.