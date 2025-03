Sondaggio Porta a Porta, sinistra in piazza e Meloni... al 30 per cento

18 marzo 2025 a

Fratelli d'Italia tocca la soglia psicologica del 30 per cento. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% rispetto all’ultima rilevazione dello scorso 5 marzo e si attesta al 30%, seguito dal Pd al 23,4%, che sale dello 0,4%. È quanto emerge dal sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani che arriva dopo le polemiche sulla piazza della sinistra per l'Europa. Il Movimento 5 stelle, invece, sale dello 0,1 % e va al 11,9%. Stabile Forza Italia al 9,1% mentre la Lega guadagna lo 0,6% e va al 9,3%. Alleanza verdi e sinistra è al 5,8% (+0,3%). Italia Viva resta al 2,5%, stabile anche Azione al 2,8%. +Europa all’1,8%% perde lo 0,3% mentre Noi Moderati resta allo 0,9%.

In generale il centrodestra sale dello 0,8% e va al 49,3% mentre il centrosinistra dello 0,4 % attestandosi al 31% . L’eventuale "campo largo" si attesterebbe al 45,4% salendo di mezzo punto mentre il "campo larghissimo" comprensivo di Azione al 48,2 % salirebbe dello 0,5% rispetto al 5 marzo. Gli astenuti-indecisi si attestano al 51,8% (+4,3%).