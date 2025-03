Elly Schlein, vietato fare domande. "Scudo" in piazza e scintille con Le Iene e Fuori dal coro

Sullo stesso argomento: Effetto Serra batte Elly: tra pacifinti e guerrafondai la linea la danno i Vip

Uniti per l'Europa ma divisi su quasi tutto. A piazza del Popolo si sono viste varie anime della sinistra. Tranne il M5s, ci sono state tutte le opposizioni: come la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, Nicola Fratoianni, esponente di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli deputato di Avs, e il leader di Azione Carlo Calenda. Poi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo tra cui: Luciana Littizzetto, Claudio Amendola, Daniel Pennac, Pif, Saya Rahel, Emma Nicolazzi Bonati, Francesco Sansone e Stefano Massin, tutti alla manifestazione pro-Europa lanciata dal giornalista di Repubblica Michele Serra.

Evento preceduto dal clamoroso scivolone all'Europarlamento del Pd con Schlein che aveva chiesto alla sue delegazione di astenersi sul piano ReArmEU ma mezzo partito ha eluso le disposizioni della leader. Il tutto preceduto dagli "avvertimenti" dei padri nobili Romano Prodi e Walter Veltroni. E nel Pd si parla ormai apertamente di congresso. Insomma, la Schlein non l'hanno vista arrivare ma tanti ora sono impazienti di vederla uscire.

Ma è vietato rovinare il clima di festa in piazza. E vietato anche fare domande scomode alla leader del Pd. "Oggi niente polemiche, ci godiamo questa meravigliosa manifestazione per un'Europa federale. Per l'Europa federale siamo tutti qui", ha detto la segretaria del Pd, rispondendo a chi le chiedeva delle divisioni nel Pd. E il solerte servizio d'ordine ha fatto da scudo. Alessandro Sortino delle Iene prova a ribellarsi: "Sono qui per fare il giornalista", ma niente da fare. Alla fine c'è una breve intervista con lui e con l'inviata di Fuori dal coro ma Schlein risponde col solito refrain: "Non è la giornata delle polemiche". E quando la cronista le chiede delle divisioni nel Pd e della posizione sul riarmo europeo, la dem va avanti nel monologo: "Se l'intervista vuole farla lei per me va benissimo".