Meloni diventa "Barbi Fascio di Luce": il fantoccio choc a Poggio Mirteto

10 marzo 2025 a

a

a

"Barbi Fascio di Luce": è questa l'etichetta che campeggiava sulla scatola che faceva da cornice al "bammoccio" di cartapesta con le sembianze della premier Giorgia Meloni realizzato per il Carnevalone Liberato di Poggio Mirteto. Riproposto in versione bambola della Mattel ma con caratteristiche fisiche chiaramente riconducibili alla leader di Fratelli d'Italia (capelli biondi, occhi chiari e giacca elegante grigia) e un dettaglio (il braccio alzato) che evocava le accuse di ritorno al fascismo mosse alla stessa, il fantoccio-presidente del Consiglio, al termine dei festeggiamenti andati avanti per tutta la giornata in Piazza Martiri della Libertà, è stato bruciato di fronte a una marea di gente.

Prodi vuole riarmo europeo ed esercito comune: così da Fazio silura Schlein

Un'azione choc, questa, che si inserisce in un clima di tensione aizzato dalla galassia antagonista ormai da tempo. La stessa che ogni settimana scende in piazza per gridare al fascismo e puntare il dito contro la premier e i ministri. Protagonista dell'ultimo atto della scorsa edizione della festa che celebra l'autoliberazione di Poggio Mirteto dallo Stato Pontificio (anche un anno fa il fantoccio aveva le sembianze della leader di FdI), Meloni è finita nel mirino della vergognosa satira politica del posto anche questa volta. "Sei stata con noi anche lo scorso anno, raffigurata come si conviene con la fiamma di chi ha fatto danno e che non ha lasciato vivere bene. Repressione, razzismo, guerre, tutti sanno del popolo ridotto alla fame ed in catene", hanno scritto dietro alla scatola.

Sulla politica estera nel Pd torna lo scontro Margherita-Ds: spaccatura totale

Attaccati anche gli elettori del centrodestra: "Ma l'ingenuo elettore ha la memoria corta e ha resuscitato una storia ch'era morta". "Adesso sei tornata con altre sembianze, ti sei scozzonata e ripulita alquanto, dirigi tutto dalle segrete stanze e di effimeri successi meni vanto. Racconti di un'esistenza piena di speranze e degli indigenti non ascolti il pianto. Alle banche hai abbonato milioni ai poveracci 'un par de XXX'. Bionda, bassotta ma arrogante ed arzilla sgrani gli occhi "scoppati" non per lo stupore. Sarebbe stato meglio confinarla in Albania, ma la bruceremo qui tra girotondi (a distanza) e in allegria", si leggeva ancora nella filastrocca infamante.