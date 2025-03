Elisabetta Casellati incontra Dombrovskis: "Un ponte tra Roma e Bruxelles"

04 marzo 2025 a

«Ho avuto un incontro con il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis, molto proficuo e abbiamo stabilito una sorta di ponte tra Roma e Bruxelles sulla semplificazione normativa che porterà» il commissario «a Roma, dove potrà interloquire con tutte le associazioni economiche di categoria, visto che il pacchetto che ha presentato riguarda soprattutto le piccole e medie imprese» e poi «ci sarà un tavolo tecnico formato da componenti del mio ufficio legislativo e da funzionari della Commissione per un lavoro continuo sulla semplificazione normativa, quindi una vera rivoluzione perché abbiamo cambiato il metodo di lavoro» con «il confronto e il dialogo che avverrà a monte». Lo dice la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, in un punto stampa a Bruxelles esprimendo «soddisfazione». A chi le chiede se la semplificazione possa rappresentare un passo indietro sugli obiettivi climatici, risponde: «Assolutamente no, laddove si discute di semplificazione normativa si ha sempre in mente il fatto che non c’è alcuna contraddizione fra ambiente ed economia. Sono due concetti che possono conciliarsi perfettamente».

Soddisfazione viene espressa anche dal commissario europeo all'Economia. «Ottimo meeting con la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Elisabetta Alberti Casellati. Abbiamo discusso delle priorità italiane ed europee per la semplificazione normativa, a favore dell’economia europea», scrive su X il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis.