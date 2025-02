Askatasuna, "costretti a calpestare politici col volto da clown". Ricca: “Oltrepassato il limite”

27 febbraio 2025 a

A Torino la sinistra ha orchestrato l'ennesimo, vergognoso show anti-governo. Facce di pagliacci in cartone, un tendone a strisce rosse e gialle, musica circense e un tappeto da calpestare di facce di politici con naso da clown come quelle della premier Giorgia Meloni e del vicepremier Antonio Tajani. L'amministrazione comunale di centrosinistra del capoluogo piemontese ha organizzato per i consiglieri un sopralluogo alla sede del noto centro sociale Askatasuna, cuore anarchico delle proteste. Un sopralluogo che, però, si è trasformato presto in un'imposta mortificazione politica: i consiglieri sono stati infatti costretti a camminare sopra scatti che ritraevano alcuni esponenti politici di spicco. La levata di scudi del centrodestra contro il sindaco Stefano Lo Russo è arrivata subito.

"Poniamo tre semplici domande come Forza Italia al sindaco di Torino. Anche di fronte a questa provocazione il Comune di Torino continuerà il dialogo con Askatasuna e non disporrà lo sgombero?", hanno domandato il senatore Roberto Rosso e Marco Fontana, segretari Provinciale e cittadino di Forza Italia. "Abbiamo avuto consiglieri comunali sequestrati durante tutta la durata del sopralluogo perché non potevano più uscire dal cortile. Il sindaco di Torino continuerà a dichiarare, come fatto durante una intervista, che difendere Askatasuna è difendere la libertà e democrazia? E infine costringere dei cittadini a calpestare le facce di rappresentanti delle istituzioni repubblicane non configura il vilipendio alle istituzioni? Lo Russo e la sua maggioranza devono chiarire una volta ai torinesi per tutte da che parte stanno. Dalla parte delle istituzioni o da quella dei delinquenti?", hanno concluso i due azzurri.

Reazione di sgomento anche quella di Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Piemonte. “Il tappeto con i volti dei politici col naso da clown è l’ultima delle provocazioni. Se agli antagonisti piacciono così tanto i pagliacci, al posto del centro sociale facciamo costruire un bel McDonald’s. Con oggi si è superato il limite: chiediamo al ministro Piantedosi lo sgombero immediato dell’immobile occupato da Askatasuna e pretendiamo il sostegno del sindaco e di tutta la maggioranza. Chi non interviene è complice: Lo Russo e i suoi per una volta facciano qualcosa di buono per Torino e per i torinesi”, ha dichiarato.