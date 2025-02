Walter Veltroni, bufera per il libro "pro gender" a scuola: la Lega porta il caso in Parlamento

24 febbraio 2025 a

L’Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha avviato una verifica sulla correttezza della diffusione del testo "La più bella del Mondo", in una scuola di Buccinasco, nel Milanese. Lo rende noto il ministero dell’Istruzione e del Merito, spiegando che la verifica è scattata in seguito a segnalazioni pervenute da alcune famiglie di alunni. Il testo, scritto da Walter Veltroni e Francesco Clementi, è stato dedicato alla Costituzione nel suo 75esimo anno, e racconta i dodici principi fondamentali della Carta attraverso le storie di dodici bambini. Ma perché il libro, edito due anni fa, crea tante polemiche? Lo spiega il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, cultura e istruzione, che ha presentato un'interrogazione parlamentare a riguardo.

"A Buccinasco (MI), il sindaco e l’assessore del Pd entrano nelle scuole elementari del paese e regalano un libro di Walter Veltroni (sì, proprio lui) dal titolo ’La più bella del mondo', in cui si parla di bimbi partigiani, bimbi giunti in Italia sui barconi e bimbi che indossano i tacchi. Tutto questo avviene all’insaputa dei genitori, che ovviamente hanno protestato", spiega illeghista. "Ringrazio il consigliere comunale della Lega, Manuel Imberti, per aver denunciato la vicenda, che domani a mia volta segnalerò al ministero dell’Istruzione e del merito con un’interrogazione parlamentare. Ma come si permette il sindaco di arrogarsi il diritto di interferire con la didattica di una scuola pubblica? Il libro del post-comunista Veltroni rientra per caso nel piano dell’offerta formativa della scuola? E i dirigenti scolastici hanno autorizzato il sindaco e l’assessore ad entrare e divulgare il libro?", chiede Sasso.

Il Consiglio d’Istituto, chiede il leghista, "è stato informato, e soprattutto, i genitori erano al corrente? Siamo dinanzi all’ennesimo tentativo di indottrinamento da parte della sinistra nei confronti di bambini piccoli. Urge una legge sul consenso informato che vieti espressamente qualsiasi iniziativa extracurriculare senza il consenso dei genitori. Ma Veltroni ha bisogno di questi mezzucci per divulgare il suo capolavoro in cui si propaganda l’ideologia gender?".