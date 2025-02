Beppe Grillo si rifà vivo dopo il “funerale” del M5S. “Serve una svolta”, cosa chiede

18 febbraio 2025 a

a

a

Beppe Grillo torna sul suo blog, a più di tre mesi dal video delle ’esequie’ del M5s su un carro funebre e dal saluto al Movimento con la citazione di ’The Truman Show’, con un post tutto dedicato all’emergenza abitativa. «Serve una svolta: non più semplici rattoppi burocratici, ma una visione innovativa che trasformi gli alloggi popolari da fonte di spreco a motore di sviluppo sociale ed economico. - spiega l’ex Garante dei Cinque Stelle - La chiave è passare da una logica di gestione passiva a un modello che metta al centro il cittadino e lo renda parte attiva del cambiamento. Solo così si può trasformare il problema in un’opportunità. Cedere strategicamente le case popolari potrebbe sembrare un’idea radicale, ma se attuata con criterio, trasformerebbe un peso economico in una risorsa. Un concetto che si avvicina all’idea del Reddito Universale».

Grillo pensa a un ritorno nei teatri. Nel M5S apprezzano "il basso profilo"

Grillo, che non è più Garante del M5s dopo la votazione degli iscritti che ha eliminato questa figura, elenca poi cinque proposte. «Cessione degli alloggi agli inquilini regolari. Lo Stato potrebbe trasferire la proprietà delle case popolari agli inquilini che ci vivono legalmente da anni, stabilendo criteri chiari (anzianità di residenza, regolarità nei pagamenti, ecc.). Questo eliminerebbe i costi di gestione pubblica e responsabilizzerebbe i cittadini, incentivandoli a mantenere gli immobili», è il primo punto.

Dopo Prodi anche Minniti. Quei due Pd divisi su tutto: e ora Schlein è più sola

Poi Grillo propone quello che chiama «Baratto amministrativo: casa in cambio di servizi». «Invece di pagare un canone, gli assegnatari potrebbero restituire il beneficio alla comunità svolgendo lavori utili (manutenzione degli spazi pubblici, assistenza sociale, ecc.), alleggerendo i costi per i Comuni», spiega. E ancora: «Conversione in proprietà privata con vincolo di rivendita calmierata», «Vendita simbolica a 1 euro con obblighi di ristrutturazione», cessione gratuita degli alloggi popolari «ad organizzazioni che si occupano di housing sociale». «La casa non è solo un bene materiale, ma il punto di partenza per costruire una vita dignitosa. È tempo di ripensare il modo in cui gestiamo il patrimonio pubblico», scrive poi Grillo, rilanciando il post su Facebook.