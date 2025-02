Elly Schlein, blitz nelle scuole ma la lasciano fuori. La Lega: "Si vergogni"

17 febbraio 2025 a

a

a

I parlamentari abruzzesi del Pd e la segretaria Elly Schlein in tour per le scuole de L'Aquila. Ma trovano porte chiuse. La delegazione dem si trova nel capoluogo di regione per una ricognizione sulle criticità dell'edilizia scolastica ma non tutte le visite sono andate a buon fine e, no riuscendo a entrare, hanno svolto i sopralluoghi dall'esterno. Il Centro spiega che in due istituti, la scuola primaria e la scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Pagliare di Sassa, di competenza comunale, a Schlein e compagni è stato vietato l'ingresso durante le ore di lezione dal dirigente scolastico mentre la delegazione, che comprende i vertici regionali del Pd, è riuscita a mettere piede nel liceo musicale e nel convitto nazionale “Domenico Cotugno”, di competenza provinciale, per un incontro con il comitato “Scuole Sicure”.

Walter Verini: "No ai diktat sul fine vita. A Ruffini dico: inutile un centro nell'area Pd"

"Sono passati 8 anni e questa amministrazione non ha fatto nulla per migliorare la situazione nelle scuole degli aquilani. La situazione è bloccata nonostante le risorse ci siano, e nonostante i poteri speciali", ha detto Schlein a L’Aquila, "c’è un problema che riguarda le strutture provvisorie che dovevano durare 5 anni e sono durate 16. Se è precaria la scuola è precario il futuro di una comunità. Siamo qui per restare e non per piantare bandierine, la scuola deve essere una priorità".

Schlein è quasi cotta: la ricetta al Nazareno è sempre la stessa

Il tour dem scatena le polemiche per modi e tempi con cui è stato preparato. "Se le notizie riportate dagli organi di informazione fossero vere, la Schlein dovrebbe vergognarsi - e tanto. Cercare di fare politica durante le attività didattiche, con i bambini presenti a scuola è davvero sconcertante", tuona il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione. "Ma ’lo stato dei lavori' delle scuole abruzzesi, non avrebbe potuto controllarlo al pomeriggio o alla sera quando non ci sono i bambini? Bene ha fatto il dirigente scolastico nel metterla alla porta", spiega il leghista che continua: "Siamo parlamentari e abbiamo potere ispettivo, certo, ma è deplorevole il tentativo di utilizzarlo con bimbi di 6 anni presenti. Ma pure tra i tuoi deputati che si occupano di scuola, nemmeno uno ha avuto l’accortezza di spiegarti di evitare certe azioni?".