Sondaggio Mentana, il divario si allarga: il partito che perde quota

Si allarga il divario tra il primo partito dello scenario politico, i Fratelli d'Italai di Giorgia Meloni, e il principale dell'opposizione, ossia il Pd di Elly Schlein. Nel sondaggio Swg di questa settimana presentato da Enrico Mentana nel Tg La7 di lunedì 10 febbraio l'orientamento di voto degli italiani vede stabile FdI forte del 29,5 per cento. Cala di uno 0,3% il Partito Democratico che scende al 22,3 per cento. Stabile il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (11,8 per cento), guadagnano Forza Italia +0,1% (9,2), Lega (8,5) e Verdi e Sinistra +0,2% (6,7).

Tra i partiti minori Azione è l'unico sopra il tre per cento. Stabile Italia Viva, calano + Europa -0,2% e Noi Moderati -0,1%, guadagnano lo 0,1% le altre liste.

Nel sondaggio odierno, il campione è stato interrogato anche sul piano del presidente Usa Donald Trump sulla Striscia di Gaza, da trasformare nella Riviera del Medio Oriente con i residenti da trasferire altrove. Favorevole solo 19 per cento del campione mentre il 52 si dice contrario.